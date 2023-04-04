В Совете Федерации объяснили рост ядерных рисков в мире Сенатор Джабаров назвал несоблюдение требований России причиной роста ядерных рисков в мире

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Причиной роста ядерных рисков в мире стало несоблюдение требований России о гарантиях безопасности страны, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с Lenta.ru он отметил, что Запад не ищет пути примирения, вместо этого оказывая активную поддержку ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине.

Все проблемы у нас, по сути, изложены в нашем заявлении от декабря 2021 года, когда о вопросах безопасности говорили. Мы требовали гарантии безопасности для России, они не прислушались, все происходит оттуда. <...> Весь Запад вместо того, чтобы искать пути примирения, начать переговоры, начал подбрасывать дровишки в огонь эскалации, снабжал в огромном количестве вооружением Украину, — заявил сенатор.

По словам Джабарова, трудности в переговорах с Западом осложнили ситуацию в области ядерной безопасности. Сенатор уточнил, что при боевых действиях всегда появляется риск перехода конфликта на более высокий уровень.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил о том, что Россия не несет ядерной угрозы другим странам. По его словам, сообщения об обратном являются частью западной пропаганды.