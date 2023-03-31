В Совете Федерации нашли способ ограничить вырубку лесов Сенатор Лебедев предложил подключить арендаторов к контролю за вырубкой лесов

Фото: Shutterstock

Арендаторов следует подключить к контролю за территориями лесов, чтобы избежать их вырубки и пожаров, считает зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев. Сенатор рассказал «Парламентской газете», что для этого можно организовать дежурство у шлагбаумов и сформировать мобильные группы, которые посещали бы места скопления туристов. Лебедев предложил наделить представителей арендатора дополнительными правами: останавливать нарушителей, проверять личные вещи, фиксировать нарушения на фото и видео, составлять протоколы и привлекать людей к административной ответственности.

Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных поддержал идею сенатора. На заседании 28 марта он предложил наделить арендаторов еще одной функцией: контролем за чистотой территории.

Здесь мы должны уже точно эту позицию поддержать и в рамках работы с законопроектом ее туда добавить, — заявил Двойных.

В итоговый документ круглого стола добавили рекомендацию «внести изменения в лесное законодательство в части, касающейся наделения арендаторов лесных участков полномочиями по охране лесов от пожаров, незаконных рубок и соблюдению лесного законодательства». Лебедев уточнил, что это уже не первый раз, когда поднимается вопрос ответственности арендаторов по защите лесов, но пока не удалось решить его с департаментом Минприроды.

В Госдуме ранее предложили заменить бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги электронными. Благодаря этому возможно достичь экономии бумаги, что приведет к сокращению вырубки леса, считают депутаты.