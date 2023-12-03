В Совете Федерации допустили создание военного трибунала по Израилю Сенатор Цеков допустил создание военного трибунала по Израилю

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После завершения конфликта на Ближнем Востоке по факту действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может быть создан военный трибунал, допустил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, многое будет зависеть от позиции США и Европы, так как международные структуры руководствуются их заявлениями.

В США чувствуют настроение общества, они видят, что большинство людей в мире не поддерживает действий ЦАХАЛ, это и есть стратегическое поражение, о котором заявил [глава Пентагона] Ллойд Остин. Но американцы все равно продолжат поддерживать Израиль. Многие эксперты не раз подчеркивали, что США выгоден конфликт на Ближнем Востоке. Глава Пентагона лишь недавно заявлял, что самое главное для них — это победа Израиля и Украины, поэтому сомневаюсь, что между странами возникнет раскол из-за жертв в секторе Газа. Я допускаю, что против военных действий ЦАХАЛ по завершению конфликта будет проводиться разбирательство на международном уровне, — заявил Цеков.

Военный трибунал по Израилю будет возможен, если в какой-то момент США будет выгодно отвернуться от Тель-Авива, добавил сенатор. Если же Вашингтон не сделает этого, никаких судебных разбирательств не будет, считает парламентарий.

Ранее издание Times of Israel сообщило, что ЦАХАЛ начала расследование по факту возможного выхода из строя ракеты-перехватчика Tamir системы ПРО «Железный купол». СМИ опубликовали видео, на котором видно, противоракета рухнула за домами.