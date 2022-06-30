В Совбезе усомнились в способности США и Европы мыслить стратегически Замсекретаря Совбеза Венедиктов выразил сомнение в развитом стратегическом мышлении у США и ЕС

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Лидеры США и Европы не отличаются развитым стратегическим мышлением, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов, пишет РИА Новости. По его словам, на Западе стратегию давно сменил волюнтаризм. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель заботятся лишь о своих интересах, но не о потребностях граждан.

На место стратегии пришел волюнтаризм: хочу так — и пусть будет по-моему, даже если весь мир рухнет. Какие интересы сегодня преследуют люди, сидящие в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Брюсселе? Своих народов? Нет, конечно, — сказал Венедиктов.

Он отметил, что в основе западной политики лежит полный отрыв от реальности и стремление смоделировать собственный воображаемый мир. США и Европа сегодня сами становятся изгоями в формирующемся многополярном мире, заключил замсекретаря Совбеза.

Ранее Венедиктов заявил, что считает заморозку российских активов одной из величайших краж в истории. Он добавил, что решения Запада по российским активам ведут к саморазрушению Бреттон-Вудской системы.