В Совбезе России предостерегли о последствиях подогреваемой извне русофобии В Совбезе РФ предупредили об опасности искусно подогреваемой извне русофобии

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Рашид Нургалиев

Подогреваемая извне русофобия способна превратить страны из друзей во врагов, написал в опубликованной на сайте Совета безопасности РФ статье первый заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев. Он призвал не забывать, сколько страданий принесла России человеконенавистническая нацистская идеология.

Важно знать, как искусно подогреваемая извне русофобия может превратить целые страны из друзей в опасных врагов, — подчеркнул Нургалиев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна не разжигать в стране русофобию. По словам парламентария, это скользкий путь.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в 2018 году на сессии комитета ООН по информации к российскому дипломату, заместителю директора ДИП Максиму Буякевичу якобы подошли люди в камуфляже, представившиеся как «ветераны АТО» и «знакомые снайперы с Юго-Востока Украины», и угрожали ему расправой. Она призвала внимательнее относиться к мероприятиям, которые «заканчиваются угрозами».