В Совбезе России назвали ужасающими удары Киева по мирным жителям Помощник секретаря Совбеза Мухитов: удары Киева по мирным россиянам ужасают

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Целенаправленные ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям России ужасают, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности страны Наиль Мухитов. По его словам, они доказывают, что Киев не гнушается ничем.

Нынешние украинские власти не гнушаются ничем. Недавние преступления Киева, когда по мирным жителям Донецка и Белгорода целенаправленно были нанесены ракетные удары, ужасают, — сказал он.

Мухитов обратил внимание на то, как стойко переносят лишения граждане обстреливаемых регионов России. Они продолжают жить и работать на своей земле, стремятся ее защитить, подчеркнул собеседник агентства.

Утром 21 января Донецк попал под массированный обстрел. По данным российского МИД, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале Текстильщик. В результате атаки на микрорайон погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них два подростка. 22 января в городе был объявлен траур.

Порядка 9 тысяч мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, в том числе 233 ребенка. Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что с момента эскалации 17 февраля 2022 года погибли 4778 гражданских лиц, среди них 142 несовершеннолетних.