Патрушев раскрыл, сколько мирных жителей Украины погибли по вине Киева Патрушев возложил на Украину ответственность за гибель 17 тысяч гражданских лиц

Фото: Администрация Президента Украины

Правительство Украины несет ответственность за гибель примерно 17 тысяч мирных жителей, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает РЕН ТВ. Он выступил с речью о ситуации на Украине на 12-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Киевский режим с 2014 года убил около 17 тысяч мирных жителей на Украине, — заявил секретарь Совбеза России.

По его словам, масштаб преступлений против человечности говорит о том, насколько пагубна идеология нацизма. По мнению Патрушева, она целенаправленно взращивалась на Украине странами Запада.

Николай Патрушев ранее заявил, что в России активизировалась деятельность украинских диверсантов. По его словам, на этом фоне необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан на северо-западе страны.

До этого Патрушев также рассказал, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. По его словам, подготовка ведется на территории ряда стран, в качестве живой силы используются наемники. Кроме того, «принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей», уточнил он.