В Совбезе РФ рассказали о растущей угрозе со стороны НАТО Совбез РФ: НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России

Фото: Elizabeth MacPherson/U.S. Army

Североатлантический альянс продолжает наращивать усилия по созданию прямой военной угрозе России, заявили в Совете безопасности страны, пишет ТАСС. По мнению экспертов Совбеза, недавний мадридский саммит организации снова показал, что Альянс является механизмом навязывания интересов США западным странам.

Вопреки заявлениям руководства НАТО, деятельность альянса не способствует обеспечению международной стабильности и укреплению безопасности входящих в него государств​, — отметили в Совбезе.

29 июня НАТО в ходе саммита в Мадриде приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Кроме того, Альянс рассчитывает укреплять сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Углубление партнерства России и Китая при этом было названо противоречащим ценностям блока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками. По его словам, в долгосрочной перспективе объединение поможет Киеву перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО, развить функциональную совместимость и укрепить институты обороны и сферы безопасности.