В Совбезе РФ раскрыли интерес России на Южном Кавказе СБ РФ: Россия заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе

Фото: МО РФ

Российская сторона заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Так он прокомментировал ситуацию в Карабахе, где были достигнуты договоренности о прекращении огня, его слова приводит «Российская газета». Шевцов подчеркнул, что такой результат удалось получить при участии российских миротворцев.

Россия заинтересована в стабильном и мирном Южном Кавказе, где при непосредственном участии российского миротворческого контингента были достигнуты договоренности о прекращении огня, запущен диалог представителей Баку и карабахских армян, оказывается гуманитарная помощь, — сказал чиновник.

19 сентября Вооруженные силы Азербайджана начали в Карабахе антитеррористическую операцию с целью восстановления конституционного строя. На следующий день представителям Азербайджана и армян Карабаха удалось договориться о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

9 октября замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана могут провести трехсторонние переговоры 12 октября в Бишкеке на саммите стран СНГ. На следующий день стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит. Глава армянского кабмина объяснил в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, что решение принято «ввиду ряда обстоятельств».