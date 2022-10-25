В Совбезе рассказали о завершении работы над Концепцией внешней политики Замглавы Совбеза Венедиктов: новая Концепция внешней политики России близка к завершению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Подход Москвы к отношениям с Западом будет кардинально скорректирован в новой редакции Концепции внешней политики, которая уже близка к завершению, сообщил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, документ корректируется с учетом различных факторов, включая реалии изменившейся за последние месяцы международной обстановки, а также новую редакцию принятой в прошлом году Стратегии национальной безопасности.

Возможно, обновленная редакция концепции будет представлена Совету безопасности к концу года, но это отнюдь не означает ее автоматического одобрения. Поэтому более реалистично ждать документ в первой половине 2023 года, — пояснил Венедиктов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что работа по подготовке новой редакции Концепции внешней политики РФ проходит очень активно, при этом это коллективный труд, а не спущенное «сверху» решение.

О внесении изменений в Концепцию внешней политики РФ говорилось ещё до начала специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что правительство начало работу по модификации положений документа. Он подчеркнул, что каждый на своём участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе.