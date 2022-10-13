Если Украина вступит в НАТО, то это может спровоцировать третью мировую войну, заявил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. В то же время, по его словам, заявка Киева на ускоренное вступление в Альянс — «скорее пропагандистский ход».

Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны, сказал Венедиктов.

По мнению замсекретаря СБ, таким образом Украина пытается «создать информационный шум», чтобы «привлечь к себе внимание». В то же время Венедиктов предположил, что «многие представители киевского режима» настолько «оторваны от реальности», что «кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО».

При этом Москва отдает себе отчет в том, что западная сторона, сообщавшая о непричастности к событиям на Украине, предпринимает «реальные действия», которые говорят о том, что она является «непосредственной стороной конфликта».

Прием Украины в НАТО автоматически придаст этому участию новое качество, вступит в действие пятая статья (договора о коллективной обороне. — NEWS.ru) <...> Всю самоубийственность этого шага (по принятию Украины в НАТО. — NEWS.ru) понимают сами натовцы, — отметил замсекретаря СБ.

Венедиктов подчеркнул, что позиция России остается неизменной. Она заключается в том, что вступление Украины в НАТО или какие-либо иные альянсы, сформированные под эгидой США, для Москвы неприемлемы, констатировал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. После встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом он поблагодарил его за поддержку Киева и сообщил, что страна вносит «значительный вклад в безопасность свободного мира».