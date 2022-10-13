В Совбезе предупредили о риске мировой войны при вступлении Украины в НАТО Замсекретаря Совбеза РФ Венедиктов: если Украина вступит в НАТО, это может обернуться третьей мировой войной

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Если Украина вступит в НАТО, то это может спровоцировать третью мировую войну, заявил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. В то же время, по его словам, заявка Киева на ускоренное вступление в Альянс — «скорее пропагандистский ход».

Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны, — сказал Венедиктов.

По мнению замсекретаря СБ, таким образом Украина пытается «создать информационный шум», чтобы «привлечь к себе внимание». В то же время Венедиктов предположил, что «многие представители киевского режима» настолько «оторваны от реальности», что «кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО».

При этом Москва отдает себе отчет в том, что западная сторона, сообщавшая о непричастности к событиям на Украине, предпринимает «реальные действия», которые говорят о том, что она является «непосредственной стороной конфликта».

Прием Украины в НАТО автоматически придаст этому участию новое качество, вступит в действие пятая статья (договора о коллективной обороне. — NEWS.ru) <...> Всю самоубийственность этого шага (по принятию Украины в НАТО. — NEWS.ru) понимают сами натовцы, — отметил замсекретаря СБ.

Венедиктов подчеркнул, что позиция России остается неизменной. Она заключается в том, что вступление Украины в НАТО или какие-либо иные альянсы, сформированные под эгидой США, для Москвы неприемлемы, констатировал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. После встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом он поблагодарил его за поддержку Киева и сообщил, что страна вносит «значительный вклад в безопасность свободного мира».