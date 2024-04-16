В Совбезе подтвердили связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Киевом Патрушев: подтверждена связь террористов из «Крокусе» и украинских националистов

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Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России. По его словам, которые приводит ТАСС, в данное время эта связь процессуально закрепляется.

Подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами, — сказал он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил об отсутствии сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в «Крокусе». Он утверждает, что следы заказчиков ведут в Киев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом считает, что необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной. По его словам, украинцы лишь «подносили патроны», а указы давал кто-то другой.

Американский посол в России Линн Трейси после этого заявила, что США предоставили российским спецслужбам информацию, касающуюся теракта в концертном зале, в том числе по прямому запросу. По ее словам, Вашингтон продолжит делиться с Москвой всеми данными в сфере борьбы с терроризмом.