В Совбезе РФ оценили позицию Швеции по терактам на «Северных потоках» В Совбезе РФ не удивлены прекращению Швецией расследования по «Северным потокам»

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Решение шведской прокуратуры прекратить расследование теракта на «Северных потоках» не удивило, заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков. По его словам, которые приводит РИА Новости, все усилия Запада изначально были направлены на сокрытие реальных обстоятельств этой диверсии.

Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается — сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции, — сообщил Коков.

Ранее о том, что Швеция намерена прекратить расследование ЧП на российских газопроводах сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Обозреватели предположили, что шведским следователям не удалось установить причастных к подрыву магистралей. По их мнению, прекращение дела может помочь Германии, если Швеция передаст собранные в ходе разбирательства материалы.

Американский журналист Сеймур Херш ранее предположил, что США начали подготовку к подрыву газопровода «Северный поток» за недели до начала специальной военной операции России на Украине. По его мнению, изначально Вашингтон ставил своей целью сдерживание Москвы, однако время, когда произошел инцидент, может говорить о том, что диверсию переориентировали против Берлина, который выглядел слабым звеном в коалиции поддержки Киева.