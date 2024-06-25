В Совбезе назвали «сотрясанием воздуха» решение МУС об аресте Шойгу Совбез РФ: решение МУС об аресте экс-министра обороны Шойгу является ничтожным

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Решение досудебной палаты Международного уголовного суда выдать ордер на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, занимавшего должность министра обороны, ничтожно, заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ. По оценкам совещательного органа, которые приводит ТАСС, оно принято в рамках гибридной войны Запада против России.

Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны, — отметили там.

Досудебная палата МУС ранее выдала ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Их обвиняют в причастности к нанесению ударов по гражданским объектам на Украине. Москва не признает юрисдикцию суда и не исполняет его решения. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что войска бьют по военным целям.

В марте стало известно, что Международный уголовный суд возглавила японка — судья Томоко Аканэ. Именно она годом ранее выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в «незаконной депортации украинских детей».