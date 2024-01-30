В Совбезе назвали россиянам их святую обязанность Помощник секретаря Совбеза назвал защиту ценностей святой обязанностью россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Святой обязанностью россиян является защита традиционных ценностей, такое мнение в интервью ТАСС выразил помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов. При этом он отметил важность борьбы с политическим и экономическим давлением на Россию, а также недопущения попыток переписать историю. Мухитов подчеркнул, что Запад желает поработить РФ, однако ему это не под силу.

Наша святая обязанность — защищать российские традиционные ценности, воспитывать граждан на примерах побед русского оружия, — сказал он.

Он напомнил, что в 1941 году Адольф Гитлер издал директиву, которая предписывала фашистским войскам полностью уничтожить Ленинград. Однако город смог выстоять благодаря мужеству его жителей и советских воинов, подчеркнул Мухитов.

Ранее публицист Сергей Михеев заявил, что объявленный в России Год семьи должен превратиться в десятилетие или даже столетие поддержки традиционных семейных ценностей. По его словам, страна остро нуждается в создании культа семьи как главного способа сохранения нации.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность. По его словам, необходимо стимулировать рождаемость самыми различными способами и поддерживать не только тех, у кого уже есть дети. В том числе, считает депутат, необходимо оказывать давление на граждан, которые не хотят заводить потомство.