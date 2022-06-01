В Следственном комитете предложили изменить порядок регистрации в соцсетях Замглавы СК Леоненко заявила о планах по разработке нового порядка регистрации в соцсетях

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Заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко заявила, что в ведомстве выступают за разработку нового порядка регистрации в соцсетях. Сегодняшнюю систему идентификации пользователей в беседе с РИА Новости она назвала не всегда эффективной при реагировании на запрещённый контент.

На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента, — пояснила представитель СК.

По её мнению, качественный мониторинг в соцсетях и других ресурсах является важным с точки зрения поиска запрещённой информации и её блокировки. При этом вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях остаётся открытым, добавила Леоненко.

Ранее стало известно, что в марте 2021 года Роскомнадзор (РКН) счёл избыточной мерой запрашивать паспортные данные и место жительства во время регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Подобную информацию не надо будет указывать, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства подтвердить согласие на обработку персональных данных, пояснили в Роскомнадзоре.