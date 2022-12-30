В СКР возбудили дело против главкома ВСУ СКР возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного из-за преступлений в Мариуполе

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС рассказали в СКР. Представители ведомства подчеркнули, что уголовное дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Речь идет о преступлениях ВСУ в Мариуполе.

На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, — рассказал в СКР.

Залужный стал не единственным фигурантам дела. В одном перечне с ним в документах российского следствия оказались командующий операцией Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток», генерал-лейтенант Содоль, командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Лебедь.

Кроме того, фигурантами дела стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковник Шлега, майор Прокопенко и ряд других должностных лиц украинской Нацгваврдии, ВСУ и других формирований.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал главкому ВСУ Валерию Залужному отдохнуть в ответ на заявление генерала о готовящейся совместной операции ВС РФ и Белоруссии. По мнению Пескова, подобные слова главнокомандующего свидетельствуют о том, что он «переработал».

До этого пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила о том, что национальные войска завершили мероприятия по проверке боевой готовности. Боевое слаживание проводилось под руководством госсекретаря Совбеза страны Александра Вольфовича по поручению президента Александра Лукашенко.