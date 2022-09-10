В СКР подтвердили смерть росгвардейца после нападения под Курском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России подтвердил сообщения о смерти 48-летнего спецназовца Николая Быкова, раненного диверсантами в городе Судже Курской области. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и найти причастных к преступлению, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-разыскные мероприятия. Один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении. Председатель СК России поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным Telegram-канала Baza, спецназ Росгвардии днем 9 сентября прочесывал лес под Суджей в поисках диверсантов. Внезапно по сотрудникам был открыт огонь из укрытия. Отстреливаясь, диверсанты ушли в лес, при этом ранив одного из сотрудников правоохранительных органов.

После боя росгвардейцы обнаружили на земле четыре рюкзака и три коврика, из чего можно сделать вывод, что огонь вели не двое, а трое или даже четверо диверсантов. Администрация Курской области подтвердила факт нападения на силовиков и призвала жителей соблюдать спокойствие и бдительность.

В Судже сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» из-за предполагаемых диверсантов ВСУ, обстрелявших росгвардейцев.