Бастрыкин поручил проверить ЧП с ребенком, которого светофор ударил током

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как 13-летний школьник пострадал от удара током, пишет Neva.Today. Мальчик прикоснулся к светофору на улице Савушкина в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел 20 апреля. Мальчик дотронулся до электрощитка светофора, после чего его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У школьника диагностированы электрические ожоги второй и третьей степени ягодицы и левой руки.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и представить доклад.

Ранее мать убитого 16 февраля 22-летнего жителя города Лермонтова Ставропольского края Вадима Ващенко обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой добиться наказания для обвиняемых в совершении преступления.