В СК России назвали число доставленных в СИЗО бойцов «Азова» СК РФ: в российские СИЗО доставлены 402 бойца «Азова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территорию России доставлены более 400 националистов полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые обвиняются в совершении преступлений против мирного населения и российских военнослужащих на территории РФ и Украины, сообщается на сайте СК РФ. Всего на сегодняшний день завершено расследование 112 уголовных дел такого рода.

С конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов», которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская сторона забросила на территорию Донецкой Народной Республики группу диверсантов, состоящую из членов батальона «Азов». Схрон с оружием для них находился в Мариуполе, власти работают над задержанием участников диверсионной группы. По данным МГБ ДНР, схрон был обустроен в пересохшем колодце, из него изъяли ручные гранаты, гранатомет, взрывчатку, боекомплекты и несколько единиц автоматического оружия.