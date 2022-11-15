СК пока не начинал проверку по факту публикации с убийством «вагнеровца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет пока не начинал проверку по факту публикации видео возможного убийства «вагнеровца» Евгения Нужина, сообщил NEWS.ru источник в ведомстве. До этого о проверке подлинности видеозаписи сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На данный момент информации о начале расследования по делу об убийстве Евгения Нужина в СК нет, — сказал источник.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах видео казни бывшего заключенного, россиянина Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. В Сети появилось видео, на котором мужчину, предположительно, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить версию о причастности спецслужб США к убийству бывшего заключенного Евгения Нужина в ходе спецоперации. Предприниматель попросил также выяснить, каким образом Нужин оказался на Украине.

Telegram-канал Grey Zone сообщил, что Нужин попал в зону СВО в июле 2022 года. На видео сам мужчина заявляет, что добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября. Там, отмечает канал, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. Свою сдачу в плен Нужин объяснял тем, что не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.