В школы вернутся уроки политинформации В российских школах введут еженедельные классные часы по общественно-политической тематике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России разрабатывается программа школьных классных часов часы по общественно-политической тематике, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передаёт «Интерфакс» . Он добавил, что она рассчитана на 32 недели.

Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, 32 недели у нас есть в году, чтобы каждую (неделю - ИФ) вместе с общественно-политическим календарем мы могли разговаривать с детьми, — сказал Новиков.

Новиков также сообщил, что в РФ продолжается конкyрс на замещение должностей советников по воспитанию в школах, на нeго поданы 45 тысяч заявок. Он напомнил, что должность советников по воcпитанию в школах вводится, чтобы не загружать педагогов лишней рaботой.

Практика уроков политинформации была распространена в СССР. В какой-то один учебный день на занятия нужно было являться на 15-30 минут раньше обычного, потому что это время отводилось на политинформацию. Как правило, на уроках зачитывались дайджесты пропагандистских материалов советских газет.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах будут проводиться уроки, разъясняющие цели и задачи спецоперации России на Украине. По его словам, на детей обрушился шквал дезинформации и фейки относительно действий России.