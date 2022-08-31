В школах России продолжат учить украинскому языку В Минпросвещения РФ заявили о подготовке учебника по классическому украинскому языку

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Министерство просвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку, сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что по этому учебнику будут учить в ДНР и ЛНР.

Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка, — сказал Кравцов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о статусе украинского языка как государственного должны решить жители Донбасса. По его словам, украинский язык останется государственным в тех районах и областях, которые перешли под контроль России, но не являются частью страны, а окончательное решение данного вопроса будет зависеть от местного населения.