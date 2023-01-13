В школах России появится курс по игре в лапту, воспитывающий нравственность Минпросвещения сообщило о разработке школьного курса по игре в лапту

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В российских школах появится курс по игре в лапту, сообщили в Минпросвещения. Согласно сообщению ведомства, программа составлена для учащихся с 1 по 11 класс. Ожидается, что лапта поможет физическому и нравственному развитию детей.

Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными, — говорится в сообщении.

О том, что лапта будет изучаться на уроках физкультуры в школах, стало известно в октябре 2022 года. Тогда в Минпросвещения сообщили, что до конца года будет разработан соответствующий модуль. Предложение было высказано в рамках встречи учителей, тренеров спортивных секций, педагогов дополнительного образования с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым и Министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.

Ранее комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал Минпросвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг о Великой Отечественной войне. В программу учащихся предлагается вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого и другие произведения.