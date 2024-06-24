В школах могут ввести оценки за поведение Министр просвещения допустил введение оценок за поведение в школах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство просвещения не против введения оценок за поведение в школе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию. По его словам, необходимо определить критерии выставления отметок. С соответствующим предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

Мы в целом не против введения, в том числе, оценок за поведение… Критерии этой оценки, кто будет выставлять — учитель, педагогический состав, какие последствия от этой оценки — мы должны понимать, — заявил Кравцов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что программы внеурочного школьного курса «Семьеведение» будут готовы в июле, а преподавание запланировано на сентябрь. По ее словам, Минпросвещения РФ завершит эту работу и представит курс на суд. Голикова отметила, что на курс отводится 34 учебных часа.

Преподавание курса должно начаться с 1 сентября 2024 года. Его задачей является распространение среди школьников традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи. Представители педагогического сообщества в свою очередь сомневаются, что учителя успеют подготовиться к преподаванию новой дисциплины. На это им дано полтора-два месяца.