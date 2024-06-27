«В шаге от проигрыша»: Медведев опроверг победу США в холодной войне Медведев: США не выиграли холодную войну, а находятся в шаге от проигрыша

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Дмитрий Медведев

США только мнят себя победителями в холодной войне, тогда как в действительности они в шаге от проигрыша в ней, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, международное право не может исходить только от одной страны, даже в случае с США.

США в какой-то момент посчитали, что они выиграли холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того: они в шаге от проигрыша, — заявил Медведев.

Он отметил, что основной международного права является баланс сил. В связи с этим невозможна ситуация, при которой правила формируются одним государством, объяснил Медведев. Он подчеркнул, что «если нет согласования воль — нет международного права».

Также зампред Совбеза заявил, что суть американских правил заключается во вседозволенности и обслуживании собственной исключительности. По его словам, международное право сознательно размывается, стираются различия между нормами, правом и не правом, что открывает простор для политических манипуляций. Кроме того, напомнил Медведев, власти США финансируют «цветные» революции и развязывают прокси-войны, стремясь создать видимость блага.