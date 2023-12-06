В СФ захотели присоединиться к подготовке амнистии для женщин-осужденных Матвиенко: Совфед готов подключиться к работе над проектом амнистии

Фото: council.gov.ru

Совет Федерации вместе с Госдумой и Минюстом готовы подключиться к подготовке проекта амнистии для некоторых категорий осужденных женщин, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводит ТАСС, законодатели и министерство могут оперативно подготовить необходимые для этого изменения.

Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться вместе с Государственной думой и Министерством юстиции, как можно быстрее подготовить необходимые изменения, — сказала Матвиенко.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проработка вопроса амнистии уже ведется. Он подчеркнул, что важно определить криминологические основания для освобождения заключенных.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что лично примет участие в данной работе. По его словам, правозащитники подготовят списки критериев, по которым будут амнистированы заключенные из женских колоний.

4 декабря президент РФ Владимир Путин допустил, что «некоторые категории женщин», отбывающих наказание, можно амнистировать. Тему амнистии затронула член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила главу государства помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети.