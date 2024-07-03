В СФ увидели намеки на возможность урегулирования конфликта с Украиной Сенатор Климов: риторика Украины может привести к урегулированию конфликта

Фото: МО Украины

Изменившаяся риторика правительства Украины перед предстоящими выборами президента США имеет признаки того, что боевые действия в зоне СВО могут быть урегулированы, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он добавил, что Россия уже озвучила свои условия для переговоров.

Постольку, поскольку приближаются американские выборы и там (в США. — NEWS.ru) хотели бы ситуацию контролировать главным образом для того, чтобы она не сказалась как-то негативно на действующих американских властях, ради этого, да, там действительно начинают аккуратно, такими аптекарскими дозами, делать намеки на то, что в недалеком будущем может быть какое-то политическое урегулирование, — высказался политик.

Сенатор также обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров уже озвучивали условия для переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, оппоненты Москвы должны учитывать эти принципы перед началом диалога.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее подчеркнул, что президент может выслушать инициативы по переговорам с Киевом, поступившие от таких серьезных политиков, как председатель КНР Си Цзиньпин. Однако глава государства уже четко изложил условия, удовлетворяющие Москву.