В СФ раскрыли суть военной доктрины Молдавии и Франции Сенатор Бондарев: доктрина Молдавии и Франции будет носить оборонный характер

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Военное соглашение Молдавии и Франции пока будет носить оборонный характер, заявил в комментарии NEWS.ru сенатор Виктор Бондарев. Политик указал, что власти Кишинева намерены разместить в Молдавии одну из систем французских ПВО.

При этом собеседник обратил внимание, что президент Молдавии Майя Санду недавно заговорила о желании присоединиться к НАТО. Однако серьезным препятствием на этом пути является конфликт с Приднестровьем, что признает сама Санду.

Для подачи заявки на вступление в НАТО и принятия в этот агрессивный альянс Молдове потребуется урегулировать конфликт с Приднестровьем (а это едва ли возможно в ходе прямого военного конфликта), либо отказаться от территорий этого самопровозглашенного государства. Но не менее важно и то, что Молдова согласно конституции этой страны является нейтральным государством, а значит не имеет права, до поправок в основной закон и потери своего нейтрального статуса, присоединиться к военным блокам, — объяснил Бондарев.

Сенатор добавил, что власти Кишинева продолжают вести антироссийскую деятельность, которая при этом негативно влияет на жизнь простых молдаван и даже грозит развалом республики. Бондарев указал, что Гагаузия поддерживает Россию и вполне может отделиться от Молдавии.

Молдаванам надо бояться своего правительства и его действий, а не России, — резюмировал политик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. По его словам, миссия появится в Молдавии уже в ближайшие месяцы. Макрон подчеркнул, что миссия позволит более эффективно работать для укрепления сотрудничества стран в области обучения, тренировки и совместимости вооруженных сил Франции и Молдавии.