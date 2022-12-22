В СФ призвали сосредоточить все силы на подготовку IT-специалистов Сенатор Клишас: подготовка новых специалистов решит проблему с оттоком айтишников из России

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Решить вопрос с оттоком работников IT-сферы из России можно с помощью подготовки новых специалистов, рассказал «ПолитЭксперту» сенатор Андрей Клишас, который участвует в разработке законопроекта о запрете удаленной работы для россиян из-за рубежа. По его словам, введение привилегий и льгот для покинувших Россию айтишников с целью привлечь их обратно в страну нецелесообразно, лучше сосредоточить внимание на воспроизводстве новых кадров.

Предоставлять какие-то преференции для тех, кто уехал, каким-то способом заманивать их назад не нужно. Нужно сосредоточить все силы и средства для обеспечения подготовки и развития кадров, которые сейчас в стране, — уверен Клишас.

Сенатор добавил, что закон о запрете удаленной работы для россиян из-за рубежа направлен только против тех, чья деятельность связана с нацбезопасностью. По его словам, в Совете Федерации осознают, что не все уехавшие из страны IT-специалисты связаны с критической инфраструктурой, поэтому разрабатываемый законопроект не стремится запретить удаленную работу из-за рубежа в принципе.

Минцифры ранее не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей. По мнению сотрудников ведомства, введение тотального запрета может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что в итоге скажется на их конкурентоспособности.