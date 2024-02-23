В СФ предрекли реакцию Польши на сгоревшие трактора Украины у своей границы Сенатор Цеков: Польшу разозлит сгоревшая сельхозтехника Украины на границе

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Украинская акция со свезенной к границе с Польшей сгоревшей сельхозтехникой не поможет Киеву возобновить поставки своей продукции в европейскую страну, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, такие действия лишь разозлят поляков.

Им бы не искать поддержки со стороны Польши и остальной Европы, а искать помощи только в России. Эта акция не поможет Украине возобновить поставки своей сельхозпродукции на Запад. Поляки только обозлятся. По характеру поляки — такие же упрямые и злопамятные, как и представителя Западной Украины. Поляки все помнят, помнят убитых поляков боевиками [украинского националиста Степана] Бандеры, жестоко казненных поляков, за что бандеровцы так и не раскаялись, — заявил парламентарий.

По словам Цекова, сгоревшие трактора якобы из зоны СВО на границе только обозлят поляков. Он указал, что с точки зрения логики действия Киева не поддаются объяснению.

В действиях украинской верхушки нет никакой логики уже 30 лет. Кто разрушил их страну? Они сами, Россия им всегда помогала даром. Как говорил [экс-президент Украины Леонид] Кучма, «получали газ по цене чая», — констатировал законодатель.

Ранее украинское издание «Апостроф» сообщило, что к заблокированной границе с Польшей со стороны Украины пригнали тралы со сгоревшими тракторами из «зоны боевых действий». Польские фермеры, в свою очередь, свозят к границе с Украиной покрышки и поджигают сено, выражая протест в связи с закупками овощей и зерна у соседней страны.