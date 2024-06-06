В СФ предложили создать программу реабилитации для участников СВО с семьями Святенко предложила создать программу реабилитации для участников СВО с семьями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инна Святенко

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко предложила создать программу реабилитации для участников спецоперации вместе с семьями. На полях ПМЭФ сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей добавила, что бойцам важно отдыхать и общаться с родными и близкими, передает корреспондент NEWS.ru.

Для этого существуют государственный фонд поддержки «Защитники Отечества», и через этот фонд я предложила сделать программу по реабилитации участников специальной военной операции, но в то же время, чтобы семьи имели возможность так же отдыхать вместе с ними. Это тоже даст импульс, потому что, помимо медицинской реабилитации, важно, чтобы было общение с родными и близкими и проходило параллельно с психологической адаптацией, — подчеркнула Святенко.

Кроме того, для семей с детьми в России она предложила внедрить специальные туристические маршруты. В первую очередь, считает она, инициатива важна для участников СВО, проходящих реабилитацию. Военнослужащие после травм могли бы отдыхать вместе со своими семьями, отметила сенатор.

Также на Петербургском международном экономическом форуме Святенко заявила, что в России необходимо внедрить маркировочный знак для мест, где могут отдыхать семьи с детьми. По ее словам, такие проекты должны быть поддержаны государством.