В СФ предложили штрафовать за самовольную замену газовой плиты Сенатор Кутепов: нужно ввести штрафы за самовольную замену газовой плиты

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Из-за частоты смертельных инцидентов, связанных с эксплуатацией газового оборудования, необходимо ввести штрафы за нарушения в системе безопасности газоснабжения жилых домов, считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, штрафовать нужно даже за самовольную замену газовой плиты, передает «Парламентская газета». Сенатор уточнил, что причины проблем в эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования связаны с отменой государственного лицензирования компаний, которые эксплуатируют бытовое газовое оборудование.

В 2003 году из сферы деятельности Ростехнадзора был выведен контроль систем газоснабжения жилых зданий, в 2005 году отменено лицензирование деятельности компаний, которые эксплуатируют бытовое газовое оборудование. И это привело к тому, что техническое обслуживание газового оборудования стали выполнять организации, в ряде случаев не имеющие соответствующего опыта и квалифицированного персонала, — заявил сенатор.

Кутепов призвал установить ответственность за непредставление поставщику газа информации об изменениях в составе газового оборудования. Нарушение требований к качеству, сроку, периодичности выполнения работ по проверке состояния вентиляции также должно влечь за собой административную ответственность.

По состоянию на 1 сентября 2022 года из-за нарушений правил эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 67 регионах произошло 166 происшествий, в результате чего пострадали 315 человек, 93 из них погибли, сообщает издание. При расследовании обстоятельств выяснилось, что 72% смертей случились из‑за отсутствия тяги в вентиляционных каналах.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее заявила, что с 1 января 2023 года правительство России проиндексирует пенсии граждан на сумму не менее тысячи рублей. По ее словам, индексация пенсий с 1 января будущего года уже заложена в законопроект о бюджете на следующие три года.