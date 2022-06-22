В СФ предложили рецепт спасения русского языка от засилья иностранных слов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита русского языка от засилья иностранных слов — это дело чести сенаторов и всех русских людей, заявила зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина в разговоре с NEWS.ru. Она отметила красоту русского языка и его мелодичность, а также заявила, что его необходимо очистить популяризовать. По её словам, рецепт спасения русского языка кроется не только в популяризации языка, но и в изменении образования.

Нужна популяризация, ни в коей мере не запретительными мерами. Нужно тонко и аккуратно. Начинать надо с самих себя. То есть мы когда выходим в информационное пространство, общаемся с населением, нам самим не использовать это, есть красивая замена слов. В первую очередь мы будем работать с нашими детьми, с нашей молодежью, которые когда общаются, иногда мы можем их не понимать, так как они активные пользователи Сети. Они нас с вами могут научить. Мы сегодня на заседании рассматривали вопрос по учебникам истории, чтобы особое внимание уделять историческим событиям, чтобы учебники были интересные, описывали все исторические события художественно, чтобы заинтересовывать наших детей. Вот здесь также в программах по литературе, искусству наших детей приобщать, больше учить стихов, ведь это огромный плюс для развития личности, памяти, мышления. Это огромный плюс не только в том, что мы разговариваем на красивом русском, родном языке. Здесь надо во многих аспектах посмотреть положительный эффект в данном вопросе. Поставлена цель и сегодня, обсудив его со всем сообществом, с нашей молодежью. Не слышать их мы не имеем права, — отметила Косихина.

Она добавила, что в этом вопросе важна роль учителей и преподавателей дошкольных образовательных учреждений.

Я не считаю, что у нас прям засилье иностранных слов, но молодежной среде здесь надо достигать диалога и заручаться поддержкой молодого сообщества. Ставить задачу всем и совместно ее решать. Мы сегодня живем в такой стране великой, поэтому все нам в руки, — подчеркнула политик.

В то же время она согласилась с тем, что дети используют интернет-сленг, так как для них это трендово.

Дети быстро растут. С самого малого возраста нужно уделять внимание красоте и значимости русского языка. И, конечно, важна работа с родителями, которые тоже молодые, чтобы книги читали и учили стихи, — подытожила спикер.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке. По ее словам, которые приводит ТАСС, России необходимы законодательные меры по сохранению родного языка, подобные тем, что принимаются во Франции и в других странах. Эта тема возникла после выступления представителя от Крыма Сергея Цекова, который рассказал о прошедшем 7 июня заседании Ливадийского клуба, на котором обсуждалось в том числе засилье в русском языке иностранных слов.