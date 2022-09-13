В СФ ответили «выторговывающему» гарантии безопасности Зеленскому Сенатор Долгов: освобождение Киева от Зеленского станет гарантиями безопасности для Украины

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Настоящими гарантиями безопасности для украинского народа будет освобождение Киева от «марионеточного и нацистского» режима Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. По его словам, президент Украины может «выторговывать» какие угодно гарантии, но с каждым днем это будет сделать все сложнее. Западные страны занимаются на украинской территории тем, что ведут уже почти открытую войну с Россией.

Это политика США и ряда их союзников по НАТО, их представление о гарантиях безопасностях Украины, но оно резко не соответствует нашему. Я думаю, Зеленский может тиражировать любые гарантии, но если Киев продолжит заниматься репрессиями, убивать гражданских, других гарантий, кроме освобождения от режима Зеленского, больше не будет. На фоне слов Зеленского о неготовности к переговорам и попытках силой вернуть «свои территории», при этом убивая население, президент Украины может производить любые документы, их цена — цена чернил, которыми они написаны, — сказал Долгов.

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В документе под названием «Киевский договор по безопасности» в качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба, нанесенного в связи с военными действиями. В рекомендациях констатируется курс Украины на членство в ЕС и НАТО.