В СФ отреагировали на призывы ПАСЕ не признавать Путина президентом Сенатор Афанасьева раскритиковала заявление ПАСЕ о выборах президента РФ

Фото: Совет Федерации РФ

Елена Афанасьева

Призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы к участникам организации не признавать легитимность Владимира Путина в качестве президента России после выборов 2024 года можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела государства, заявила член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Елена Афанасьева. По ее словам, которые приводит ТАСС, это является прямой попыткой дестабилизации ситуации в России.

В резолюции содержится открытый призыв к странам Запада включиться в попытки подрыва российского конституционного порядка и начать работать на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России под видом «восстановления демократии» в интересах «Европы и всего мира». Резолюция является вызывающе грубой попыткой вмешательства во внутренние дела России, — заявила сенатор.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию «де-факто диктатурой». Авторы документа подчеркнули, что российский лидер слишком долго находится у власти, из-за чего он овладел «подавляющим господством», при этом в стране отсутствуют сильный парламент и независимые суды. Также авторы документа заявили, что нахождение Путина у власти в России после 2024 года будет нелегитимно, поскольку поправки, позволяющие обнулить предыдущие сроки правления, были приняты в период его президентства в 2020 году.