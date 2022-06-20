В СФ назвали условия диалога по поводу арестованных в Донбассе наёмников Сенатор Клишас: Западу предстоит договариваться о выдаче воевавших в Донбассе наёмников с ДНР, ЛНР или Россией

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У стран, чьи граждане участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ и были арестованы, есть два пути начать диалог об их дальнейшей судьбе. Первый из них — признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и вести переговоры с их органами юстиции, написал в своём Telegram-канале глава комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Второй способ, по словам сенатора, состоит в том, чтобы содействовать скорейшему воссоединению ДНР и ЛНР с Россией и признать их частями РФ.

И только после такого воссоединения, которое, я уверен, обязательно состоится, вести такой диалог с Россией, — отметил Клишас.

Ранее в ДНР приговорили к высшей мере наказания двоих подданных Великобритании и одного подданного Марокко по обвинениям в наёмничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Глава республики Денис Пушилин рассказал, что от указанных стран никаких официальных заявлений по поводу судьбы осуждённых не поступало.