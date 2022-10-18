В СФ назвали маразмом обвинения России во взрывах на «Северных потоках» Сенатор Джабаров назвал маразмом обвинения России во взрывах на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru прокомментировал итоги расследования немецких следователей о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Комиссия не смогла установить причастных к аварии, но немецкие официальные лица исходят из того, что за этим стоит Россия. По мнению Джабарова, результаты расследования — «обыкновенный маразм», а любой нормальный человек никогда не поверит в эту версию.

Это обыкновенный маразм, другого слова нет. Россия сама построила газопроводы, сама их уничтожила, потеряла газ, который был закачан, и потеряла возможность прокачивать через эти трубопроводы газ в Европу. Скажите, любой нормальный человек может в это поверить? Да никогда! Это все равно что немцы построили завод «Мерседес» и сами его взорвали. Я думаю, что их американцы заставляют делать подобные выводы, потому что у меня нет сомнений, что за этим стоят они, — сказал Джабаров.

Помогать же могли поляки, англичане — «кто угодно», уверен сенатор.

Ранее немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем, повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. При этом они не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но исходят из того, что за взрывами стоит РФ.

В свою очередь экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу предположил, что США являются наиболее вероятными организаторами диверсии на «Северных потоках», хотя представители Белого дома отвергают любые предположения о своей причастности к диверсиям. По его словам, Германия была самым слабым звеном в антироссийском лагере из-за зависимости от России в области энергоресурсов, а подрыв «Северных потоков» помог бы США удержать Берлин «в узде».