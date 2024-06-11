В Северной Осетии разбился самолет ВКС России Минобороны: в Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Самолет Воздушно-космических сил России Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Там уточнили, что экипаж воздушного судна погиб. На место крушения вылетела комиссия ВКС России.

В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности.

Ранее в Мурманской области аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.

До этого в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что в Суздальском районе Владимирской области потерпел крушение одноместный самодельный самолет. Telegram-канал «112» позже уточнил, что во время ЧП разбился насмерть владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич, проводивший испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты.