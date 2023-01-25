В сети вспомнили спетую Путиным песню про ракеты

Фото: kremlin.ru

Журналисты кремлевского пула РИА Новости опубликовали в Telegram видеофрагмент встречи президента России Владимира Путина со студентами МГУ имени Михаила Ломоносова. Тогда глава государства напомнил студенту вуза слова песни «14 минут до старта». Случай произошел в 2017 году во время празднования Дня студента 25 января.

На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, — пропел Путин вместе со студентом.

Вместе с президентом песню также пел ректор МГУ Виктор Садовничий.

Ранее депутат Госдумы, певец Денис Майданов написал патриотическую композицию в соавторстве с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о российских ракетных комплексах «Сармат». Клип был опубликован на YouTube. «Ядерный» хит воспевает «богатыря с электроникой сложной», готового «выносить приговор».

В записи клипа участвовали ансамбль песни и пляски «Красная звезда» и оркестр Военной академии РВСН. Видеоролик записан в жанре концертного выступления с видеорядом из боевой техники.