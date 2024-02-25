В Сети появилось видео уничтожения замаскированного блиндажа ВСУ Минобороны: «Гиацинт-С» уничтожил замаскированный блиндаж ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Расчет самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу украинских войск на Купянском направлении, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. Наводили орудие и корректировали огонь разведчики посредством дронов.

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» круглосуточно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны показало, как ударная группа авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. После нанесения удара пилоты выполнили противоракетный маневр и вернулись на точку базирования.

Военный эксперт Олег Глазунов допустил, что перелом в ходе спецоперации может произойти весной и летом 2024 года. По его словам, в настоящее время ВСУ испытывают легкий снарядный голод, однако в скором времени, очевидно, решат эту проблему и предпримут новую попытку контрнаступления.