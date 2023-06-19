В Сети появилось видео уничтожения танка Leopard дроном-камикадзе

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало попадание в крышу башни немецкого танка Leopard-2A6 на Запорожском направлении российским дроном-камикадзе. На видео дрон попадает в самый последний момент точно в крышу танка.

18 июня начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гробсерг заявил, что Вооруженные силы Украины не будут продолжать контрнаступление на следующей неделе. По его словам, вместо этого украинские военные будут искать слабые места в обороне ВС РФ. По его мнению, ВСУ уже потеряли около 10% той техники, что была поставлена Киеву Западом.

О весеннем контрнаступлении рассказал президент Украины Владимир Зеленский в начале 2023 года. Однако оно откладывалось до начала июня. В первые дни операции стало известно о потери ВСУ части западной техники.

Ранее сообщалось,что украинские танкисты — участники контрнаступления в районе Запорожья имитируют поломки своих машин, не желая участвовать в боях с российскими силами. Об этом журналистам немецкого издания Der Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного близ боевых действий.