СМИ: Путин приехал на саммит в Астане со своей водой Путин взял с собой бутылку воды Evian на саммит в Астане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В сети обратили внимание на бутылки воды, которые выдавались лидерам стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое прошло в Астане. Как пишет агентство KazTAG, президенты пили бутилированную воду Turan, но для президента России Владимира Путина и главы Киргизстана Садыра Жапарова было сделано исключение из протокола.

Cогласно появившимся в сети фото, на столе Путина стоит бутылка воды французской марки Evian. Жапаров выбрал воду марки Tien-Shan Legeng, которую производят в Кыргызстане. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил воду Turan, но пользовался отдельной бутылкой с водой без этикетки, тогда как остальные лидеры пили воду местного производства.

В апреле стало известно, что французская компания Danone прекратила инвестиции в Россию, а также поставки воды марки Evian и продукции растительного происхождения Alpro, пользовавшейся спросом у веганов и вегетарианцев, а также у людей с непереносимостью лактозы. Сообщалось, что в рамках российского рынка Danone сфокусируется на основных молочных продуктах, а также детском и лечебном питании.