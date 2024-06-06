В Самарской области арестовали обвиняемого во взяточничестве чиновника Хинштейн: и. о. главы Самарского БМСЭ задержан по обвинению в получении взяток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Константин Борисов был арестован, написал в Telegram-канале глава комитета по информационной политике Государственной думы Александр Хинштейн. Он обвиняется в получении взяток.

В Самарской области — ни дня без коррупционных разоблачений. По обвинению в получении взяток арестован и. о. руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Константин Борисов, — заявил депутат.

По словам Хинштейна, Борисов проходит по уголовному делу о масштабной коррупции в бюро. Там выдача за взятки «липовых» инвалидностей была «поставлена на поток». Как отметил депутат, было выявлено уже несколько сотен таких фактов. Хинштейн напомнил, что бывший руководитель Самарского БМСЭ Дмитрий Драч был приговорен к девяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями два месяца назад.

Ранее СМИ сообщали о задержании в Омске бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Уточнялось, что его уже этапировали в Москву. Куприянов проходит по делу, связанному с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова с 2020 по 2021 год.