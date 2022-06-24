Экипаж потерпевшего крушение самолета в Рязани до последнего отводил неисправную машину от жилых районов, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Он выразил благодарность пилотам, действия которых позволили избежать разрушений и жертв среди мирного населения.
Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, — написал Малков.
Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жёсткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Отмечается, что полёт проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолёт на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.
Крушение самолёта Ил-76 произошло рано утром 24 июня. Самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. В результате ЧП погибли четыре человека и ещё пять пострадали. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.