В ряде школ Белгородской области вернут очное обучение Гладков: находящиеся далее 20 км от границы школы вернутся к очному обучению

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Школы Белгородской области, находящиеся более чем в 20 километрах от границы с Украиной, вернутся к очному обучению с 19 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что дети, которых родители решили не пускать в учебные заведения, могут остаться на дистанционном обучении.

С 19 февраля возвращаем очное обучение в школах в зоне свыше 20 км от государственной границы с Украиной, при обязательном письменном согласии родителей и работников образовательных учреждений, а также при соблюдении дополнительных мер безопасности. <...> Решение об очном формате касается семи приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода, Яковлевского городского округа и одного населенного пункта в Корочанском районе — села Мелихово, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил об атаке украинской армии на село Таволжанка в Шебекинском городском округе. По его словам, дроны-камикадзе ВСУ повредили частное домовладение, гараж, линии газо- и электроснабжения. Кроме того, взрывчаткой был поврежден мемориал. По словам Гладкова, камень сильно посекло. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, уточнил он.