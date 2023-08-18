В ряде регионов России предложили отменить линейки 1 сентября Депутат Альшевских поддержал отмену школьных линеек 1 сентября в ряде регионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне участившихся атак украинских беспилотников по территории России некоторые родители опасаются вести детей на линейки в честь 1 сентября, так как большая концентрация людей на празднике может стать целью террористов, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. Он согласился с необходимостью обеспечить безопасность детей, особенно на прифронтовых территориях.

Мы не имеем права рисковать жизнями и здоровьем наших детей. Особенно тех детишек, которые в первый раз пойдут в школу. Я понимаю, что они, например, на новых территориях привыкли уже к чуть ли не ежедневным обстрелам и бомбежкам, но тем не менее, мы должны свести к минимуму опасность, — призвал депутат.

По его словам, день 1 сентября должен оставаться праздником и знаковым событием, особенно для первоклассников, но вопросы безопасности должны оставаться в приоритете. При этом вопрос об отмене мероприятий должны решать местные власти.

В новых регионах есть высокопоставленные чиновники, которые отвечают в том числе за безопасность людей, школьников. Они находятся непосредственно на территории, знают всю оперативную обстановку на месте и могут принять решение по согласованию с федеральными центрами, — пояснил парламентарий.

Ранее зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, что у родителей, которые вспоминают о необходимости подготовить ребенка к школе за две недели до 1 сентября, сохраняется возможность сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы. По его словам, сейчас на рынке школьных принадлежностей могут наблюдаться как увеличение стоимости, так и определенный дефицит, поэтому в целях экономии ажиотаж в магазинах лучше переждать.