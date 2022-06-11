В РВСН сравнили баллистические ракеты «Сармат» и «Воевода» Командующий РВСН Караев: ракета «Сармат» разгоняется быстрее, чем «Воевода» в 1,5 раза

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Активный участок полета межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» в 1,5 раза короче, чем у «Воеводы», рассказал в эфире телеканала «Россия 24» командующий РВСН Сергей Караев. Он объяснил, что чем короче активный участок траектории и разведения блоков с набором необходимой скорости, тем эффективнее защищенность ракетного комплекса от систем противоракетной обороны.

Чем короче активный участок траектории и разведения боевых блоков с достижением необходимой скорости, тем лучше защищенность данного ракетного комплекса (от систем ПРО. — NEWS.ru). И на сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в 1,5 раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса «Воевода», — заявил Караев.

МБР стационарного базирования «Сармат» была впервые запущена 20 апреля с космодрома Плесецк. Пуск прошёл успешно. После завершения программы госиспытаний комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ. Всего планируется построить 46 боевых комплексов «Сармат», на вооружение они поступят к концу осени этого года.