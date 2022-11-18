В РВСН рассказали о летных испытаниях «Сармата» Командующий РВСН заявил, что летные испытания ракетного комплекса «Сармат» в России прошли успешно

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Летные испытания ракетного комплекса «Сармат» проведены успешно, передает «Интерфакс» со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева. Он добавил, что РВСН продолжают активно перевооружаться.

По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат». Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК «Ярс», — гласит распространенное Минобороны заявление.

Кроме того, по словам представителя ведомства, «завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков». Он отметил, что в 2022 году совершено свыше 550 маршей, более 50% из которых — в ночное время. Каракаев также отметил повысившийся уровень обученности войск.

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 тыс. км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.

Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».