В РПЦ назвали запрет ЛГБТ-движения нравственной самозащитой общества РПЦ: ЛГБТ-движение имеет все признаки экстремизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) призвано стать «нравственной самозащитой общества», сообщил РИА Новости представитель Церкви Вахтанг Кипшидзе. По его словам, движение имеет все признаки экстремизма.

Оно имеет признаки экстремистского, потому что результат его деятельности в логическом завершении — уничтожение традиционного представления о браке и семье, — сказал он.

О том, что Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России, стало известно ранее. Судья Олег Нефедов пояснил, что решение вступает в силу немедленно. Заседание суда длилось четыре часа. Журналистам и слушателям разрешили зайти в зал только на оглашение решения.

В Кремле комментировать судебный процесс о запрете ЛГБТ в России отказались. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не следят за ситуацией. Президент РФ Владимир Путин две недели назад назвал представителей ЛГБТ частью общества и призвал стремиться к равноправию.

Иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией направил в суд Минюст. В ведомстве считают, что движение возбуждает социальную и религиозную рознь. Управляющий партнер консалтинговой группы Алексей Федяров возразил, что такого объединения юридически не существует.